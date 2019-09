Saipem e Studio Rinnovabili insieme per lo sviluppo di eolico e solare

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem e Studio Rinnovabili, società indipendente che offre consulenza in progetti di energia rinnovabile ed efficienza energetica sia dal punto tecnico che economico, hanno firmato un accordo di collaborazione nel settore delle energie rinnovabili, sia nel mercato italiano che internazionale.

L’obiettivo – spiega una nota – è mettere a fattor comune le reciproche competenze ed esperienze nel campo dei servizi multidisciplinari di ingegneria e costruzione per la realizzazione di impianti eolici e solari. “Le sinergie attese consentiranno di cogliere in modo più competitivo ed efficace le opportunità di business offerte dal mercato delle energie rinnovabili”.

Francesco Balestrino, Renewables and Green Technologies Business Development Manager della Divisione XSIGHT di Saipem, ha commentato: “La collaborazione con Studio Rinnovabili costituisce un ulteriore tassello nella strategia di diversificazione di business avviata da Saipem in qualità di global solution provider nel processo di transizione energetica. Riteniamo, infatti, che la nostra consolidata esperienza e capacità innovativa nei servizi per l’industria Oil&Gas siano complementari allo sviluppo di infrastrutture nel settore delle energie rinnovabili, e che la sinergia con Studio Rinnovabili consentirà sia un rapido accrescimento delle competenze specialistiche richieste dal nuovo mercato sia una maggiore presenza sul mercato italiano”.

“Siamo entusiasti dell’accordo con Saipem, che ci consentirà di espandere i nostri servizi a livello globale” – ha dichiarato Luca Aprati, Partner di Studio Rinnovabili –. “Mettendo a disposizione esperienza e referenze quindicennali nell’anemologia, progettazione, consulenza e advisory vogliamo contribuire alla nascita di nuovi servizi per le rinnovabili in aree dove tradizionalmente vengono adottate tecnologie Oil&Gas e, più in generale, ai nuovi investimenti rinnovabili Utility Scale”.

(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)