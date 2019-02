Saipem e Politecnico di Milano insieme per potenziare skills su energie rinnovabili

editato in: da

(Teleborsa) – Le tecnologie legate all’energia pulita sono un’importante frontiera per Saipem: proprio di recente Stefano Cao, Amministratore Delegato della società, ha affermato in un’intervista a Bloomberg che entro il 2020 saranno circa il 50-60% del portfolio dei progetti.

Per questo motivo, XSIGHT, la divisione di Saipem dedicata ai servizi di ingegneria ad alto valore aggiunto, e il Politecnico di Milano hanno avviato insieme un programma di formazione per i dipendenti dell’azienda per potenziare gli skills nelle energie rinnovabili.

Il percorso formativo dal titolo “Capacity Building in Renewable Energies” è stato progettato insieme a 3 dipartimenti del Politecnico di Milano (Energia, Meccanica, Civile-Ambientale) in accordo alle specifiche esigenze espresse dalla nuova divisione. È stato strutturato in 9 moduli per un totale di 117 ore e ha coinvolto 38 dipendenti della divisione per una media di circa 4 giorni di formazione ciascuno.

Nel corso del programma, in ciascun modulo, sono stati affrontati gli argomenti ritenuti di interesse e in accordo con i piani strategici di business di Saipem: energia solare, eolica, biomassa, geotermia, oceani, stoccaggio di energia, gestione della CO2, idrogeno pulito e gestione delle risorse idriche. Ogni modulo è stato organizzato con project work, case studies e lezioni in classe, tenute da docenti del Politecnico sia nel quartier generale di Saipem a San Donato Milanese sia presso le aule dello stesso Politecnico.

Positivo il titolo Saipem a Piazza Affari: +0,90%.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)