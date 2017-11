Saipem e la sicurezza del lavoro. Colombo: “Priorità del nostro piano di sostenibilità”

(Teleborsa) – Saipem è una impresa fortemente focalizzata sulla sostenibilità, che annovera fra i suoi punti cardine il tema della sicurezza. Come viene viene implementato questo obiettivo?

“Per noi la sicurezza sul lavoro è la priorità più importante nell’ambito della nostra sostenibilità, ma non solo, anche per quanto riguarda la nostra gestione dell’impresa”, ha dichiarato a Teleborsa Andrea Colombo, Presidente di Saipem, arrivando al Teatro Vetra, dove si è tenuto l’evento “1957-2017 – 60 Years of new frontiers”.

“Per noi la vita umana ha un valore che viene prima di qualsiasi altra cosa, infatti i risultati prodotti sono molto importanti e misurabili nella continua riduzione del numero degli infortuni che colpiscono i nostri collaboratori e quelli dei nostri subappaltatori”, ha spiegato Colombo.

“Un risultato raggiunto con una formazione continua e con una continua sottolineatura nella nostra azienda di queste tematiche”, ha concluso il Presidente della compagnia, mettendo l’accento sull’importanza di creare una cultura della sicurezza.