Saipem e Fondazione LHS promuovono la salute e la sicurezza nelle scuole

(Teleborsa) – Per l’anno scolastico 2017/2018 Saipem, attraverso la Fondazione LHS (Leadership in Health and Safety), conferma il suo impegno nel diffondere la cultura della salute e della sicurezza nelle scuole di Milano e hinterland offrendo gratuitamente il programma educativo “Growing New Leaders in Safety”, volto a sensibilizzare bambini e ragazzi perché, attraverso il proprio modo di agire, diventino in grado di influenzare altri ad adottare comportamenti più salubri e più sicuri.

Dopo i successi del debutto dello scorso anno – oltre 25 istituti e 2000 studenti coinvolti – Fondazione LHS rinnova la collaborazione con MUBA Museo dei Bambini di Milano e con Rossolevante e si affianca alla Croce Rossa di Milano e alla LILT, due realtà leader nel promuovere la prevenzione.

Fortemente voluto dal Chief Executive Officer di Saipem Stefano Cao, il programma “Growing New Leaders in Safety” si arricchisce così di due proposte dedicate alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, e amplia il proprio raggio d’intervento per arrivare ai bambini della scuola dell’infanzia, perché sin da piccolissimi possano sviluppare la propria leadership in ambito salute e sicurezza.

L’edizione 2017/2018 di Growing New Leaders in Safety ha già coinvolto 3.450 studenti dai 3 a i 19 anni con sei attività specifiche per le diverse tipologie di scuola.