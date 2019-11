Saipem, due nuovi contratti per parchi eolici offshore in Scozia e a Taiwan

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovi importanti contratti per Saipem. La società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture si è aggiudicata un contratto da parte della società francese EDF Renewables per la costruzione del parco eolico offshore Neart na Gaoithe (NnG) in Scozia e un nuovo contratto per la realizzazione del parco eolico offshore Formosa 2 sulla costa occidentale di Taiwan.

Quello in Scozia è il primo progetto chiavi in mano assegnato a Saipem nel settore dei parchi eolici offshore. Lo scopo del lavoro comprende l’ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di 54 fondazioni (jacket) per un equivalente numero di turbine eoliche con una capacità di circa 8MW ciascuna, delle 2 fondazioni (jacket) per le sottostazioni elettriche ed il relativo trasporto e installazione di queste ultime. Tali fondazioni (jacket) saranno realizzate in parte in un cantiere di proprietà Saipem e in parte presso cantieri di fabbricazione in Scozia e saranno posizionate ad una profondità compresa tra 40 e 60 metri.

Le attività di installazione offshore saranno eseguite dalla nave di sollevamento Saipem 7000, che vanta una consolidata esperienza di operazioni nel Mare del Nord.

Il parco eolico NnG, situato a 15 km al largo della costa orientale della Scozia, si svilupperà su un’area di circa 105 km2 e sarà in grado di generare circa 450 megawatt di elettricità.

“Questo contratto EPCI assegnato da EDF Renewables segna un passaggio chiave nella nostra strategia per diventare un riferimento di mercato nello sviluppo di grandi parchi eolici offshore e, più in generale, nel processo di transizione energetica – ha dichiarato Francesco Racheli, Chief Operating Officer della Divisione E&C Offshore di Saipem – . Questo importante risultato è stato possibile grazie alle nostre capacità e competenze di ingegneria, fabbricazione e installazione, oltre che ai nostri mezzi navali, particolarmente adatti a progetti di questo tipo. La nostra collaborazione con EDF Renewables e con l’intera catena di approvvigionamento ci consentirà di contribuire alla generazione di 450 megawatt di energia verde, promuovendo l’utilizzo di fornitori e competenze locali per fornire la soluzione più competitiva ai nostri stakeholder e clienti, e realizzare un progetto di successo”.

Saipem si è inoltre aggiudicata un nuovo contratto per la realizzazione del parco eolico offshore Formosa 2. Lo scopo del lavoro di Saipem include la fornitura di materiale e la fabbricazione di 32 strutture di fondazione per altrettante turbine eoliche. Il parco eolico sarà sviluppato da una partnership tra Green Investment Group del fondo Macquarie e Swancor Renewable Energy, al largo di Miaoli County, sulla costa occidentale di Taiwan. I lavori di costruzione del progetto partiranno all’inizio del 2020.

Il valore complessivo di questi due nuovi contratti è di circa 750 milioni di euro e rappresenta oltre il 15% degli ordini acquisiti dalla Divisione E&C Offshore da inizio anno.