Saipem, due estensioni e un nuovo contratto nel drilling onshore

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem ha comunicato di essersi aggiudicata l’estensione di due importanti contratti per attività di perforazione onshore in Arabia Saudita della durata rispettivamente di 5 e 10 anni e di un nuovo contratto in Colombia della durata di 4 anni. Il totale delle commesse finora acquisite dalla divisione Drilling Onshore dall’inizio del 2021 supera così i 250 milioni di dollari.

“Con queste acquisizioni, Saipem consolida le storiche e solide relazioni con alcuni dei principali clienti”, sottolinea la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, aggiungendo che “tali estensioni di contratti già esistenti sono un segnale positivo di una graduale ripresa delle attività a seguito della pandemia da Covid-19″.