Saipem, depositate le liste per la nomina del CdA

(Teleborsa) – Sono state depositate nei termini di legge due liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Saipem, in vista dell’Assemblea convocata per il 3 maggio 2018.

La lista n. 1 dei candidati presentata congiuntamente da Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A. (la cui partecipazione è complessivamente pari al 43,095% del capitale ordinario di Saipem) per il Consiglio di Amministrazione è composta da Claudia Carloni, Leone Pattofatto, Francesco Caio (candidato Presidente), Stefano Cao (in possesso delle competenze professionali specifiche per la conferma come Amministratore Delegato della società), Paolo Fumagalli, Maria Elena Cappello.

La lista n. 2 dei candidati presentata congiuntamente dagli azionisti Amundi SGR S.p.A. gestore del fondo Amundi Dividendo Italia; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia e Anima Geo Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund – Equity Italy; Eurizon Investment SICAV – PB Equity EUR; Fidelity Funds Sicav; Fidelity European Opportunities Fund; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; UBI Sicav (comparto Italian Equity, Euro Equity), Planetarium Fund Anthilia Silver e Ubi Pramerica SGR S.p.A. gestore del fondo Ubi Pramerica Multiasset Italia (che rappresentano complessivamente l’1,90% del capitale ordinario di Saipem), è composta da Federico Ferro – Luzzi, Ines Maria Lina Mazzilli, Paul Simon Schapira.