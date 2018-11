Saipem cresce nelle rinnovabili, nuovo contratto per un parco eolico in Scozia

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem rafforza la sua presenza in Scozia ma soprattutto nelle energie rinnovabili. Secondo indiscrezioni stampa, la società ingegneristica avrebbe vinto un contratto con EDF – Electricite de France SA per progettare un parco eolico in Scozia, in particolare per eseguire i lavori di pre-costruzione e front-end (ovvero l’ingegneria di base che viene condotta dopo il completamento dello studio di fattibilità e prevede vari studi per dare una stima dell’investimento finale) del progetto Neart Na Gaoithe, sulla costa orientale del paese.

Neart Na Gaoithe (“forza del vento” in gaelico) è un parco eolico offshore da 1,4 miliardi di sterline con una capacità potenziale di 450 MW nel Firth of Forth, 30 km a nord di Torness. EDF potrebbe decidere nel 2019 di fare un investimento finale da circa 2 miliardi di sterline (2,6 miliardi di dollari) per completare il parco.

Intanto Saipem continua a muoversi sempre più verso l’energia pulita, con l’Amministratore Delegato, Stefano Cao, convinto che tra circa un decennio “potrebbe rappresentare il 50-60% del nostro portafoglio rispetto a circa il 10-15% di oggi”.

(Foto: Jason Blackeye on Unsplash)