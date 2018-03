Saipem, Costamagna: “Investimento rientrato, fiduciosi per il futuro”

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti non ha in programma la cessione dell’investimento in Saipem in quanto ritenuto “a lunghissimo termine”.

Lo ha dichiarato il Presidente di CDP, Claudio Costamagna, nel corso della presentazione dei risultati del Gruppo.

Il top manager ha spiegato che il settore in cui opera Saipem “ha sofferto moltissimo ma sta dando segnali positivi” anche grazie alla ripresa dei prezzi del petrolio, aggiungendo: “siamo sempre fiduciosi che l’azienda, con il know how che ha, possa dare risultati migliori“.

Costamagna ha poi precisato che l’investimento di CDP nella big dei servizi per l’industria petrolifera “è già rientrato” in quanto l’operazione Saipem ha permesso a Eni di mantenere invariato il dividendo quell’anno “e questo ha permesso a noi di prendere 700 milioni cash di dividendi su un investimento di 900 milioni”.