Saipem corre a Milano, Barclays conferma equal-weight

editato in: da

(Teleborsa) – Balza in avanti Saipem, che amplia la performance positiva odierna, arrivando a guadagnare l’1,24% nel pomeriggio. A sostenere i corsi del titolo concorre la conferma di un giudizio equal-weight da parte di Barclays, che ha limato il target price a 2,5 euro.

Secondo gli analisti la società ingegneristica vanta “un portafoglio ordini in crescita” e “prime indicazioni di ripresa per l’attività di perforazione; una solida strategia sulle rinnovabili e un programma di infrastrutture nazionali che potrebbe offrire soddisfazioni”. Le incertezze hanno a che vedere con il piano di revisione della strategia annunciato dal management, che saranno dissipare solo dopo la sua presentazione in autunno.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,013 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,978. L’equilibrata forza rialzista di Saipem è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,047.

.