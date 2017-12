Saipem continua a macinare guadagni. Miglior titolo del FTSE Mib

(Teleborsa) – Ancora una seduta positiva per Saipem, che accelera nel pomeriggio portandosi in cima al FTSE Mib di Piazza Affari.

Il colosso dei servizi per l’industria petrolifera sta viaggiando attorno ai massimi intraday con un rialzo del 2,64% a 3,726 euro.

Prosegue dunque la scia rialzista iniziata prima dell’estate: la performance a sei mesi indica infatti un apprezzamento del titolo di oltre il 15%. Più che positiva anche la performance a una settimana (+9,2%).

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,762 e successiva a quota 3,874. Supporto a 3,65.