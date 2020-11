Saipem: confermata nel Dow Jones Sustainability Index, quarto anno consecutivo

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem è stata confermata per il quarto anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability Index (World e Europe), uno dei più importanti indici azionari di sostenibilità, e per il terzo anno consecutivo come leader nel settore “Energy Equipment Services” del medesimo indice. Il riconoscimento – spiega la società – è il risultato del Corporate Sustainability Assessment condotto da S&P Global SAM che nel 2020 ha analizzato migliaia di aziende nel mondo sulle loro politiche, strategie e performance su tematiche economiche, ambientali e sociali.

Saipem quest’anno ha ottenuto un ulteriore aumento di punteggio rispetto al 2019 distinguendosi in particolare sui temi della strategia di contrasto al cambiamento climatico, sui diritti umani e sulla gestione dell’innovazione tecnologica.

Di recente Saipem è risultata la prima azienda italiana per sostenibilità secondo un’analisi stilata dal Wall Street Journal che ha valutato oltre 5.500 aziende di tutto il mondo quotate in borsa.

L’Amministratore Delegato di Saipem, Stefano Cao, ha così commentato: “Siamo tutti orgogliosi in Saipem di questo riconoscimento e del risultato raggiunto a seguito di un assessment così complesso e articolato. Consapevoli che abbiamo davanti sfide importanti, possiamo dire che la nostra società oggi si distingue come un leader globale nel fornire soluzioni per un business che nell’era post pandemica, e in particolare nella transizione energetica, dovrà essere sempre più sostenibile”.