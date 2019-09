Saipem con Daewoo E&C Co. Ltd e Chiyoda Corporation per progetto Nigeria LNG Train

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem al lavoro in Nigeria con Daewoo E&C Co. Ltd e Chiyoda Corporation (Joint Venture SCD). La società ingegneristica italiana ha firmato ieri (11 settemrbre 2019) con Nigeria LNG Limited una “lettera di intenti” per confermare la Joint Venture SCD come preferred bidder e per comunicare la sua intenzione di assegnare alla stessa Joint Venture SCD, a seguito di un contratto FEED competitivo, il contratto Engineering, Procurement & Construction (EPC) per il progetto Nigeria LNG Train 7.

L’aggiudicazione del contratto EPC è subordinata all’approvazione del consiglio di amministrazione e degli azionisti della Nigeria LNG Limited, all’approvazione di autorità governative o regolatorie, al raggiungimento di tutte le condizioni preliminari alla decisione finale di investimento da parte della Nigeria LNG Limited e alla firma di un contratto EPC vincolante tra le parti.

Con la firma della “lettera di intenti”, Nigeria LNG Limited e i membri della Joint Venture SCD si sono impegnati a finalizzare il contratto EPC con riferimento alle proposte presentate dalla Joint Venture SCD, su base esclusiva.

L’oggetto delle attività incluso nelle proposte presentate dalla Joint Venture SCD comprende l’ingegneria, l’approvvigionamento e la costruzione di un treno completo e di una unità di liquefazione con una capacità totale di circa otto (8) MTPA, oltre ad altre opere connesse e infrastrutture.

La quota di Saipem nella Joint Venture SCD è di circa il 60%.