Saipem celebra i suoi 60 anni di nuove frontiere

(Teleborsa) – La Saipem del futuro guarda alle rinnovabili e al settore green, sarà più tecnologica, digitalizzata e in grado di rimettere al centro i progetti. Così Stefano Cao, Amministratore Delegato del Gruppo Petrolifero, immagina il futuro della società e le sue strategie, durante le celebrazioni per i 60 anni di Saipem al Teatro Vetra, dove si è tenuto l’evento “1957-2017 – 60 Years of new frontiers”.

Il Gruppo è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore Oil&Gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem è una impresa fortemente focalizzata sulla sostenibilità, che annovera fra i suoi punti cardine il tema della sicurezza.