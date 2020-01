Saipem, CDP conferma per secondo anno rating B per sostenibilità

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem si è vista confermare per il secondo anno consecutivo il rating B da parte di CDP, ex Carbon Disclosure Project, l’organizzazione senza fini di lucro indipendente che offre agli investitori un sistema per misurare le politiche e le performance in tema di climate change.

Il rating, che è definito in una scala da D (minimo) a A (massimo), si basa sulla valutazione delle azioni intraprese in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

Il punteggio di Saipem è risultato superiore alla media del settore, europea e globale, attestata invece attorno a un rating C. Un riconoscimento per l’impegno costante dell’azienda nell’ambito della sostenibilità. A questo proposito, Saipem vanta anche l’inclusione, confermata nel 2019, negli indici azionari di sostenibilità Dow Jones Sustainability Index e FTSE4Good.

Recentemente, Saipem ha inoltre pubblicato il documento “Climate: from strategy to action” in accordo alle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), che descrive come l’azienda e` equipaggiata per competere negli scenari di business di lungo periodo e il suo approccio per gestire le tematiche collegate al cambiamento climatico.