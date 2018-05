Saipem, CdA nomina membri dei Comitati

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Saipem ha provveduto alla nomina dei Comitati nell’ambito delle funzioni del Consiglio di Amministrazione.

Per il Comitato per il Controllo e i Rischi Ines Mazzilli, Presidente (Consigliere non esecutivo ed indipendente), Paul Schapira Consigliere non esecutivo ed indipendente), Leone Pattofatto (Consigliere non esecutivo e non indipendente).

Nel Comitato per la Remunerazione e le Nomine vengono indicati Paolo Fumagalli, Presidente (Consigliere non esecutivo ed indipendente), Federico Ferro-Luzzi (Consigliere non esecutivo ed indipendente), Paul Schapira (Consigliere non esecutivo ed indipendente).

E infine nel Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance, il nuovo presidente Francesco Caio, (Consigliere non esecutivo e non indipendente), Maria Elena Cappello (Consigliere non esecutivo e indipendente), Claudia Carloni (Consigliere non esecutivo e non indipendente), Federico Ferro-Luzzi (Consigliere non esecutivo e indipendente).