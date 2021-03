Saipem, CdA approva bilancio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Saipem ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita di 1.136 milioni di euro (utile di 12 milioni di euro nel 2019) e il progetto di bilancio di esercizio di Saipem, che chiude con una perdita di 171 milioni di euro (perdita di 85 milioni di euro nel 2019), redatti in conformità ai principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standard – IFRS omologato UE).

Tali risultati confermano i dati di preconsuntivo illustrati nel comunicato stampa diffuso lo scorso 25 febbraio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non proporre all’assemblea la distribuzione di dividendi.

Assemblea degli Azionisti

Il CdA ha convocato l’Assemblea in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2021 in unica convocazione, salvo eventuali aggiornamenti. Gli azionisti saranno chiamati ad approvare il bilancio d’esercizio 2020 e la destinazione del risultato dell’esercizio nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione.

Con l’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea del 3 maggio 2018. Pertanto, l’Assemblea sarà chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, sulla base del voto di lista, a determinarne il numero e la durata in carica, il compenso per la durata della carica, e a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione