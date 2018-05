Saipem cavalca il rally a Piazza Affari, titolo anche oggi in vetta

editato in: da

(Teleborsa) –

Seduta effervescente per Saipem, che scambia con una performance decisamente positiva, guadagnando il 2,98% a 4,037 euro. Il titolo prosegue così il rally avviato negli ultimi tempi, sulla scommessa che l’ascesa dei prezzi petroliferi darà un impulso agli investimenti delle compagnie petrolifere.

Si tratta di un fattore molto importante per il general contractor, che sta uscendo da una fase di transizione, ma ha avviato anche importanti progetti in altri ambiti come le rinnovabili e le infrastrutture.

A sostenere Saipem c’è poi il giudizio positivo di diversi analisti sul business – più di recente le valutazioni positive di Morgan Stanley e Bernstein – e la conferma arrivata dal numero uno dell’Eni Claudio Descalzi.

Lo status tecnico di Saipem è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,078 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,965. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,191.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)