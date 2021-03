Saipem, Cao: “Uso responsabile acqua tema strategico come transizione energetica”

editato in: da

(Teleborsa) – Anche quest’anno Saipem sostiene la Giornata Mondiale dell’Acqua. “Siamo fortemente convinti che la transizione energetica in Italia, come negli altri 60 paesi in cui siamo presenti, vada di pari passo con l’uso responsabile dell’acqua”, afferma l’Amministratore delegato Stefano Cao in un lungo post su Linkedin, ricordando che la lotta al cambiamento climatico ed il rispetto dell’ambiente “sono pilastri chiave della nostra visione di crescita sostenibile”.

“Portiamo avanti il nostro impegno nella riduzione della dipendenza da combustibili fossili – ricorda – accompagnando i nostri clienti nella transizione energetica con soluzioni sempre più sostenibili e che mirano ad una riduzione dell’impronta carbonica, investendo in tecnologie rinnovabili e diversificando le nostre attività”.

“Realizziamo grandi progetti – afferma Cao – avendo a cuore la sicurezza delle persone e il rispetto dell’ambiente per favorire un futuro più sostenibile: in questo scenario l‘acqua ha un ruolo fondamentale e di grande importanza. Il nostro approccio è focalizzato sulla massimizzazione del riutilizzo dell’acqua laddove possibile e sulla riduzione al minimo del suo consumo in tutti i nostri siti e progetti operativi”.

Cao ricorda poi che la nuova sede di Milano è stata pensata e progettata per mettere in pratica tutte le strategie e le best practice ambientali e che alcuni progetti specifici portati avanti dalle sue divisioni sono dedicati al “mercato dell’acqua”. “Oggi l’attività di gestione dell’acqua – conclude – è entrata di diritto nel portafoglio delle nuove energie. Per tale mercato, Saipem si propone di agire come un system integrator che combina tecnologie di trattamento specifiche, in termini di natura e funzionalità, dall’acqua primaria alle acque reflue, in soluzioni affidabili e ottimizzate”.