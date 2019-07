Saipem, Cao: in Russia negli ultimi 15 anni progetti per 6 miliardi di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem è legata alla Russia “da una lunga storia di successo, dovuta all’approccio costruttivo e di collaborazione con le istituzioni nazionali e ai grandi progetti che ci hanno visto coinvolti già dai primi anni ‘60”, ha dichiarato Stefano Cao, Amministratore Delegato della società ingegneristica in occasione del Foro di Dialogo Italo-Russo delle società civili in corso oggi (4 luglio 2019) a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri.

“Saipem in Russia ha un importante track record di realizzazione di infrastrutture sia onshore sia offshore”. “Nel tempo abbiamo dato vita a fondamentali collaborazioni con partner locali, fra cui Gazprom, Novatek e Rosneft. Come risultato di questa lunga storia e delle relazioni stabilite nel tempo con il paese, negli ultimi 15 anni Saipem ha progettato e realizzato progetti per un valore di 6 miliardi di euro. Per tutto questo, e dopo aver risolto con reciproca soddisfazione le conseguenze legate alla risoluzione del contratto South Stream, la Russia ritorna ad essere per noi un Paese chiave nella nostra strategia”.