Saipem, Cao: “Importante libro ordini base per crescita. Condizioni per ritorno dividendo”

(Teleborsa) – Saipem ha chiuso un trimestre boom, annunciando un ritorno all’utile e un forte aumento di ricavi ed ordini. Un trend che proseguirà, mentre il management consolida il processo di riorganizzazione dell’azienda, che ha caratterizzato questi ultimi anni. E con il ritorno dell’utile probabilmente si rivedrà il dividendo. Lo ha spiegato il CEO di Saipem, Stefano Cao, in conference call.

Ordini in fase di progressiva acquisizione e formalizzazione

In riferimento alla possibilità di archiviare il 2019 con un record di ordini, Cao ha spiegato “Saipem lavora in un mercato molto dinamico” aggiungendo “certamente possiamo acquisire altri ordini”. Il manager ha confermato che vi sono nell’offshore E&C ordini per 1 miliardo che sono stati assegnati ed aspettano la decisione finale di investimento. L’altro esempio che si può fare, nella divisione onshore, è il Treno 7 dell’impianto LNG in Nigeria, che aspetta la decisione finale di investimento. “Questo è un processo che continuerà e vi saranno altri ordini da qui alla fine dell’anno”, ha ribadito.

Ci sono le condizioni per il ritorno del dividendo

Il numero uno della compagnia ingegneristica ha ammesso che “ci sono tutte le condizioni per un ritorno al dividendo” e sarà il CdA a prendere le sue decisioni sulla base del ritorno del profitto. Ad una domanda se già quest’anno o il prossimo, Cao non ha escluso che possa spuntare un dividendo nel 2019.

Avanti con la “cura Cao” con grande impegno

Ad una domanda se si sono già visti i risultati della “cura Cao”, il numero uno di Saipem ha risposto che “quello che l’azienda doveva fare è stato fatto”, ma il riassetto non si è ancora concluso e bisogna ancora “lavorare con grande impegno”. Poi ha aggiunto che “non vi sono ancora chiari segnali di ripresa” e che “il 2019 sarà ancora un anno di transizione”, ma si scommette che il 2020 possa essere un anno di ripresa, specialmente con un libro ordini “importante”, che rappresenta una solida base per i prossimi anni.

In relazione alla valutazione in corso del business drilling, Cao ha confermato che non ci sarà una cessione delle attività, ma solo la ricerca di una parnership, industriale o di investimento, e scommette sull’arrivo di novità fra non molto. Esclusa anche la possibilità di rimanere con quote di minoranza. “Cerchiamo una soluzione che ci permetta di deconsolidare il business mantenendo una partecipazione significativa“, ha chiarito.

Rinnovabili fra elementi chiave per futuro assieme al gas



Per quanto concerne le rinnovabili, il manager conferma che continuano a crescere assieme al gas nel portafoglio e rappresentano un punto focale della transizione energetica. “Abbiamo due contratti che sono in attesa di essere conclusi nel settore per parchi eolici offshore“, ha detto Cao, spiegando che uno è il parco eolico nel Far East ed uno in Scozia.