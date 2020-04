Saipem, Cao: “Auspico veloce ritorno a situazione normalità”

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo focalizzati a un futuro, speriamo prossimo, in cui si possa tornare a una gestione più normale“. Così il Ceo di Saipem, Stefano Cao, in un videomessaggio di saluto agli azionisti, al termine dell’assemblea odierna che ha approvato ilo bilancio. “Nel frattempo – ha aggiunto – credo di poter confermare che siamo riusciti tutti quanti a fare il nostro lavoro“.

Nel corso dell’assemblea, tenutasi in Teleconferenza con il rappresentante comune, il Presidente Francesco Caio aveva già espresso la “vicinanza” sua e dell’azienda ai territori e comunità in cui Saipem opera, che “hanno sofferto a causa di questa tragica pandemia”. Caio ha voluto anche ringraziare l’organizzazione “per la velocità e l’impegno con cui ha saputo far fronte ad uno scenario molto sfidante”.