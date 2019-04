Saipem, Caio: nel 2018 proseguita riduzione costi

editato in: da

(Teleborsa) – “La transizione verso un nuovo e più sostenibile scenario energetico sta finalmente accelerando“. Lo ha detto il Presidente di Saipem, Francesco Caio, rivolgendosi agli azionisti riuniti in assemblea per deliberare sul bilancio 2018. “Dopo un lungo periodo di stasi – ha aggiunto – gli investimenti in infrastrutture stanno gradualmente ripartendo con un netto orientamento verso fonti e tecnologie che vedono nella maggiore sostenibilità ambientale la loro cifra distintiva”.

L’Amministratore Delegato Stefano Cao conferma che il core business della compagnia ingegneristica rimane l’offshore. Nel corso del 2018 si è concluso il “processo di cambiamento organizzativo della società, pilastro del rilancio strategico” – ha spiegato l’AD -. Il business Engineering & Construction Offshore “rimane il nostro core business, ove consolidare e rafforzare la posizione di leadership tramite investimenti mirati e cooperazioni volte a migliorare l’offerta di servizi integrati, anche in settori diversificati”.