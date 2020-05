Saipem, Caio: guardiamo al futuro sereni grazie a posizione liquidità e portafoglio ordini

editato in: da

(Teleborsa) – “Affrontiamo una fase di grande incertezza ma con una posizione di liquidità e un portafoglio ordini che ci fa guardare al futuro di breve e di medio termine con una certa serenità fatto salvo ovviamente la gravità di una situazione che coinvolge tutto il mondo”. A dirlo è Francesco Caio, Presidente di Saipem, intervistato su Class Tv alla no stop #RipartItalia.

Il top manager ricorda che Saipem ha cantieri in decine di paesi nel Mondo ed è da sempre attenta ai protocolli di sicurezza delle nostre persone. “Abbiamo avviato dei processi di innovazione, in particolare nel digitale, e queste iniziative oggi fanno sì che le nostre persone lavorano in sicurezza in giro per il mondo. Lo smart working è uno strumento che l’azienda già utilizzava ed è stato subito stato esteso a tutta l’azienda in maniera capillare”.

Il Covid-19 – aggiunge Caio – è una tragedia anche dal punto di vista economico ma ci offre una discontinuità in cui inserirsi per cambiare. In questo contesto si può investire in particolare nella digitalizzazione delle imprese, nella competenza, nella formazione e in un piano di infrastrutture che abbia come obiettivo la transizione energetica. È necessario rendere più efficiente la costruzione e la fruizione di queste infrastrutture con una strategia con il nostro know how nelle infrastrutture e le ottime competenze nella digitalizzazione. Bisogna mettere insieme queste due competenze con uno sguardo a lungo termine che può dare benefici alla media e piccola impresa ma anche a settori vitali per per l’azienda Italia. Dobbiamo cogliere una grande opportunità per ripensare il Paese con uno sguardo un po’ più lungo in chiave sostenibile, conclude Caio.