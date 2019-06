Saipem brinda al nuovo contratto in Mozambico

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem rafforza la propria presenza in Africa orientale aggiudicandosi un contratto in Mozambico. La società ingegneristica, in joint venture con McDermott International e Chiyoda Corporation, ha sottoscritto con i titolari dei diritti di concessione sull’Area 1 un contratto EPC (Energy Performance Contract o contratto di rendimento energetico) per l’ingegneria e la costruzione di un progetto GNL onshore in Mozambico. Saipem, titolare di una quota lavori nel progetto per un valore ad oggi pari a circa 6 miliardi di dollari, opererà come leader di CCS JV s.c.a.r.l., la joint venture costituita in Italia per l’esecuzione del progetto.

Il contratto è stato assegnato da Anadarko Moçambique Area 1 Lda, una consociata interamente controllata di Anadarko Petroleum Corporation, che gestisce come operatore l’Area 1 Offshore e ha il ruolo di front-runner di una joint venture che comprende altri leader nel settore energetico, come ENH Rovuma Área Um, SA, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd., ONGC Videsh Ltd., Beas Rovuma Energy Mozambique Limited, BPRL Ventures Mozambique BV e PTTEP Mozambique Area 1 Limited.

Il progetto GNL consiste nella costruzione di due treni di liquefazione del gas naturale, con una capacità nominale totale di 12,88 milioni di tonnellate all’anno (MTPA), nonché di tutte le necessarie infrastrutture, dei serbatoi di stoccaggio e delle strutture portuali per l’esportazione.

Il Contratto EPC è soggetto ad una Notice to Proceed che Anadarko prevede di rilasciare dopo la decisione finale d’investimento (“FID”-Final Investment Decision).

“Dopo molti anni dedicati a questo progetto, siamo molto felici di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo su tutti gli aspetti del contratto – ha commentato Stefano Cao, Amministratore Delegato di Saipem – . Ci congratuliamo con Anadarko e i suoi consorziati per il risultato e siamo grati per la fiducia dimostrata nei confronti della Joint Venture assegnataria del progetto. Siamo pronti a mobilitare i nostri team sul sito dopo che Anadarko avrà rilasciato la Notice to Proceed conseguente alla Final Investment Decision”. “Un progetto di tale portata – continua Cao – contribuirà in modo sostanziale alla crescita economica del Mozambico quale nuovo polo nelle rotte energetiche ovest-est e, come Saipem, siamo orgogliosi di contribuire in modo determinante a questi futuri sviluppi”.

Brillano le azioni della società ingegneristica a Piazza Affari: +4,37%.