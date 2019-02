Saipem brilla: per Berenberg ha un potenziale di crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem è tra i preferiti di Berenberg nel settore servizi oil. Secondo gli analisti della banca d’affari, la società ingegneristica sta affrontando una profonda ristrutturazione dopo un periodo difficile, per affrontare le nuove realtà di mercato. Il core business rimane l’ingegneria e le costruzioni (E&C), in particolare l’offshore precisano gli esperti, che rappresenta oltre la metà del margine operativo lordo, e dove i margini e la consegna sono stati solidi per tutto il 2017/18. Da segnalare anche la ripresa degli ordini nel quarto trimestre che si rifletterà nel portafoglio per l’intero anno.

Per Berenberg la revisione strategica del business in corso potrà portare a un disinvestimento o a uno spin off della divisione di perforazione, semplificando la società e aumentando il focus sulla divisione chiave di E&C.

I rischi legali permangono, ma sembrano ridursi.

Gli analisti credono che Saipem abbia un potenziale di crescita, ecco perché hanno deciso di avviare la copertura sul titolo con il rating Buy e il prezzo obiettivo a 5,50 euro.

Festeggiano le azioni Saipem a Piazza Affari, mostrando un incremento del 2,03% a 4,367 euro.