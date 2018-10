Saipem best performer nel FTSE MIB. Promossa dai broker

editato in: da

(Teleborsa) – Brilla Saipem a Piazza Affari con un rialzo del 6,01%, nel giorno in cui ha alzato il velo sui risultati di bilancio e confermato le stime per l’anno in corso, indicando una positiva inversione di tendenza sul mercato.

La reazione più che positiva del mercato era attesa dagli analisti di Morgan Stanley che confermano il giudizio “overweight” sulle azioni con target price a 6,7 euro. Per Citigroup “neutrale” sul titolo con prezzo obiettivo 5 euro l’Ebitda adjusted del terzo trimestre 2018, pari a 277 milioni di euro, ha superato decisamente le aspettative. Il risultato è stato trainato soprattutto da una solida prestazione operativa, in particolare nei settori Engineering & Construction Offshore. L’indebitamento netto – spiega Citi – si è attestato a 1,27 miliardi di euro “in linea con le nostre aspettative (1,3 miliardi di euro)”.

Bernstein conferma “outperform” sul titolo e target price a 10,2 euro. Secondo gli esperti della banca d’affari il mercato apprezza i risultati di Saipem che includono un forte aumento degli ordini ed un debito più basso.

Per Jefferies “hold” e tp a 4,2 euro, il margine Ebitda, la riduzione del debito netto e “gli incassi leggermente superiori alle nostre aspettative” dovrebbero essere “sufficienti per arrestare i recenti cali”.

“Buono il risultato” che Saipem ha riportato stamattina. Lo scrive Goldman Sachs confermando la raccomandazione “neutral” e prezzo obiettivo 3,6 euro.

“Hold” per Keplero con target a 5,5 euro che riconosce a Saipem un “robusto terzo trimestre” oltre (+13%) le proprie previsioni.

Gli analisti di Societe Generale consigliano “buy” con prezzo a 5,46 euro sull’ottimismo per la grande trasformazione lanciata tre anni fa dalla compagnia ingegneristica.