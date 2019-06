Saipem allunga verso l’alto grazie a Jefferies

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta vivace oggi per Saipem, protagonista di un allungo verso l’alto, con un progresso dell’1,11%.

A dare linfa alle azioni contribuisce il miglioramento della raccomandazione sul titolo che passa positiva da parte di Jefferies. Gli analisti hanno portato il giudizio a “hold” da “underperform” e rivisto al rialzo il target price a 4,65 euro dai 4,40 precedenti. Il broker ha apprezzato la notizia del contratto in Mozambico, annunciato di recente dalla società, ed ha deciso di alzare le stime sui ricavi per l’anno in corso e per il prossimo.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla big italiana dell’ingegneria rispetto all’indice di riferimento.

L’esame di breve periodo di Saipem classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,291 Euro e primo supporto individuato a 4,238. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,344.