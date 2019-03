Saipem, al via gli Open Talks

editato in: da

(Teleborsa) – Prende il via la settimana degli Open Talks di Saipem, evento organizzato dal gruppo per discutere degli scenari futuri e di temi fondamentali per l’azienda.

Nel cuore di Milano, dal 19 al 26 marzo l’azienda di San Donato Milanese si presenta agli stakeholders e alla stampa con tre talks che toccheranno tematiche diverse e importanti che vanno al di là del settore Oil&Gas.

Si parte il 19 con il primo talk dal titolo “Investing in the future: how to take sustainability further”. Dedicata alla finanza sostenibile, sono attesi gli interventi di Stefano Cao, Ad di Saipem, Vittorio Ogliengo,Vice Direttore Generale Bnp Pariba), Alessandro Castellano, ceo Zurich Italia e Aldo Bonati, Etica SGR.