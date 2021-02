Saipem, aggiudicato contratto da Qatargas per 1,7 milioni di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Saipem si è aggiudicato un contratto assegnato da Qatargas per lo sviluppo offshore del North Field Production Sustainability Project (al largo della costa nord-orientale della penisola del Qatar) per un valore di circa 1,7 miliardi di dollari. Il progetto incrementerà la capacità di produzione originaria del giacimento di gas a 110 milioni di tonnellate all’anno.

Il progetto comprende l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione di diversi impianti offshore per l’estrazione e il trasporto di gas naturale tra cui piattaforme, strutture di supporto e collegamento, cavi sottomarini e condotte. Le attività di varo e sollevamento saranno eseguite dalla nave DE HE in acque profonde circa 65 metri, sfruttando la tecnologia proprietaria di Saipem per la saldatura di condotte anticorrosione.

“Saipem vanta un buon posizionamento in Qatar e sta eseguendo con successo diversi contratti nel Paese, che costituisce per noi un mercato chiave, con diversi investimenti offshore attesi per il prossimo futuro”, ha commentato Stefano Porcari, Chief Operating Officer della Divisione E&C Offshore di Saipem.

Oltre a questa acquisizione, sempre nell’ambito del programma di sviluppo complessivo del North Field Production Sustainability Offshore Project, Saipem ha ricevuto da Qatargas una Letter of Intent per il pacchetto contrattuale riguardante le condotte di esportazione offshore e relativi lavori onshore del North Field Production Sustainability Pipelines Project.