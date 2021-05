Saipem 10000 sul set di “Anna” per portare in salvo l’umanità

editato in: da

(Teleborsa) – La Saipem 10000 sbarca su Sky e NOW. La nave della flotta Saipem si è trasformata per qualche giorno in un vero e proprio set cinematografico, per accogliere le riprese delle scene finali della serie “Anna” di Niccolò Ammaniti. E’ avvenuto ad agosto 2020, mentre la nave si trovava in manutenzione presso il cantiere navale di Fincantieri nel porto di Palermo.

La serie prodotta dalla Wildside, società del gruppo Fremantle, in coproduzione con ARTE France, The New Life Company e Kwaï, prende spunto dall’omonimo romanzo e racconta il viaggio di Anna e del suo fratellino verso un nuovo mondo, in una Sicilia apocalittica e distrutta da una pandemia che colpisce solo gli adulti. Dopo innumerevoli vicissitudini, i protagonisti si imbarcano su un pedalò con cui urtano lo scafo di una enorme nave, la Saipem 10000, che trasporta un gruppo di superstiti. “Quello che sembrava la fine di tutto, può rivelarsi un nuovo straordinario inizio”, afferma la voce narrante fuori campo. Un messaggio di speranza per l’umanità sopravvissuta simboleggiato proprio dalla Saipem 10000.

Costruita in Corea nei cantieri Samsung di Kyungnam, la Saipem 10000 è una nave da perforazione in acque ultra-profonde, uno dei massimi esempi di alta tecnologia navale al mondo. Lunga 228 metri, larga 42 e profonda 19, la Saipem 10000 è stata protagonista di alcuni dei principali progetti di esplorazione offshore degli ultimi anni, tra cui la scoperta in acque egiziane di Zohr, il più grande giacimento di gas del Mediterraneo.