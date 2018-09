editato in: da

(Teleborsa) – La Consob rende noto che WorldQuant, dal 7 settembre 2018, ha ridimensionato lo “short selling” sul Gruppo Safilo dallo 0,51% allo 0,49%.

Giornata da dimenticare oggi, in Borsa, per Safilo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,10% sui valori precedenti.