Safilo, vendite 2019 in crescita. No dividendo

(Teleborsa) – Safilo ha chiuso l’esercizio 2019 con le vendite nette che si sono attestate a 939 milioni di euro, in crescita del 3,1% a cambi correnti e dello 0,9% a cambi costanti, rispetto ai 910,7 milioni di euro registrati nel 2018.

Il risultato netto adjusted è stato pari a una perdita di 4 milioni di euro rispetto al rosso di 14 milioni di euro registrata nel 2018 (-1,5%

sulle vendite).

Lo fa sapere la società stessa sottolineando che nel confrontare i risultati 2019 con l’anno precedente, “è importante ricordare che i dati 2018 includevano un provento di 39 milioni di euro per la risoluzione anticipata della licenza Gucci. Escludendo tale provento dal periodo comparativo, l’esercizio 2019 ha evidenziato un significativo recupero della performance economica di Gruppo, con l’EBITDA, il risultato operativo e il risultato netto adjusted in miglioramento esponenziale rispetto al 2018, e i margini in aumento rispettivamente di 350, 330 e 540 punti base”.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno proporre la distribuzione di un dividendo alla prossima Assemblea degli Azionisti.