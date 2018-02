Safilo sigla partnership esclusiva per Taiwan con Luxasia

(Teleborsa) – Safilo prosegue la propria espansione a livello globale.

Il produttore di occhiali ha siglato un accordo di partnership esclusiva per la distribuzione nell’isola di Taiwan con Luxasia, principale distributore di prodotti di bellezza e profumeria in Asia.

“Questa partnership a Taiwan è quindi strategica per poter far leva sul consumer engagement in Asia” ha commentato Luisa Delgado, Chief Executive Officer di Safilo Group.