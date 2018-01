Safilo si veste di rosso in scia dati vendite e analisti

(Teleborsa) –

Prosegue le contrattazioni in forte calo Safilo, che riporta un decremento del 6,73%, dopo che il produttore di occhiali ha presentato risultati preliminari deboli per l’esercizio 2017: vendite calate a 1,047 milioni per l’esercizio ed a 249,2 milioni per il trimestre.

A fronte di questi risultati e della performance odierna, vari broker hanno dridotto la valutazione del titolo: Equita Sim conferma Hold con target price ridotto a 4,5 euro e Banca Akros un Neutral con prezzo tagliato a 5 euro. Invece kepler Cheuvreux ha conferma il giudizio Reduce ed il TP di 4,8 euro.

L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Safilo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,813 Euro. Primo supporto visto a 4,593. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un’evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,477.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)