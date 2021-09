Safilo, partnership con Coventya per ridurre uso palladio

editato in: da

(Teleborsa) – Safilo – società quotata sull’MTA e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole – ha siglato una partnership strategica per ridurre l’uso del palladio con Coventya, player globale con oltre novant’anni di esperienza nello sviluppo di specialità chimiche di qualità per i trattamenti di superficie. In particolare, Safilo userà “Metallo X’” il nuovo brevetto Coventya che permette di ridurre del 90% l’utilizzo di metalli preziosi nei trattamenti galvanici per la produzione di montature da vista e da sole.

Il materiale “Metallo X” sarà introdotto nello stabilimento di Longarone “e permetterà a Safilo di ridurre notevolmente l’uso e il consumo di palladio, metallo estremamente prezioso e raro data la sua scarsità in natura”. “Metallo X” sarà utilizzato nelle collezioni Safilo prodotte in Italia a partire dalla collezione agosto 2021.



“La collaborazione con Coventya è particolarmente strategica per Safilo perché ci permette di introdurre per primi una nuova ed efficace soluzione sostenibile nei processi produttivi dei nostri occhiali – ha dichiarato Fabio Roppoli, Chief Product Supply Officer del Gruppo Safilo – Con l’eliminazione dell’utilizzo del palladio in favore di Metallo X compiamo un ulteriore passo avanti nell’ambito delle nostre strategie di business incentrate sulla sostenibilità e siamo sicuri che questa innovazione possa essere apprezzata dai nostri clienti e consumatori, sempre più attenti a queste importanti tematiche”.