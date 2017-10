Safilo e Rebecca Minkoff siglano un nuovo accordo

(Teleborsa) – Safilo e Rebecca Minkoff annunciano un nuovo accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione mondiale delle collezioni di occhiali da sole e montature da vista a marchio Rebecca Minkoff. L’accordo siglato dall’azienda italiana con il marchio americano dalla creatività ironica e distintiva, leader nel settore abbigliamento, borse e accessori di lusso accessibile, avrà durata di sette anni fino al 31 dicembre 2024.

La prima collezione di occhiali da sole Rebecca Minkoff sarà lanciata nell’autunno 2018, seguita da una collezione vista nel gennaio 2019.

“Rebecca Minkoff è un nuovo ingresso che ci appassiona molto. Si tratta del più grande brand globale femminile guidato da una designer millennial e uno dei marchi in più rapida ascesa nel segmento contemporary”, ha dichiarato Luisa Delgado, Amministratore Delegato di Safilo. “È un marchio estremamente rilevante per le donne della nuova generazione digitale, più all’avanguardia sia nella moda sia nell’ambito tecnologico. Un brand che offre prospettive nuove di crescita e di sviluppo estremamente interessanti. L’opportunità di lavorare al design, alla comunicazione e alla distribuzione dell’eyewear Rebecca Minkoff è stata accolta con grande entusiasmo, perché ci consente di lavorare con nuove modalità, più intuitivamente connesse e soprattutto più rilevanti per le nostre consumatrici”.

“Siamo davvero orgogliosi di collaborare con Safilo, perché le nostre clienti millennial sono molto attratte da un prodotto autentico, di qualità artigianale che solo una azienda con una tradizione che risale al 1878 può offrire”, ha dichiarato Rebecca Minkoff. “Questo ingresso nell’eyewear è uno sviluppo naturale per un marchio come il nostro, apprezzato per la passione che ci distingue e per i nostri accessori. Lavorare con Safilo ci ha permesso di sviluppare un prodotto di ottima qualità, molto in linea con il marchio Rebecca Minkoff”, ha aggiunto Uri Minkoff, CEO e co-fondatore dell’azienda.