Safilo cresce in Colombia: accordo con Kronotime

(Teleborsa) – Safilo punta alla conquista del mercato colombiano.

Il produttore di occhiali ha siglato un accordo di partnership esclusiva per la distribuzione in Colombia con Kronotime, leader locale dalla lunga esperienza nel settore della gioielleria.

Questo accordo di distribuzione, si legge in una nota, “rappresenta un ulteriore progresso nello sviluppo di Safilo in America Latina, nel contesto del programma di crescita della regione Emerging Markets, come previsto dal Piano strategico 2020”.