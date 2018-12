Safilo, conclusa opzione aumento capitale: venduto l’80,7%

editato in: da

(Teleborsa) – Si è concluso il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione relativi all’offerta ai soci di Safilo Group di massime 213.043.881 azioni ordinarie di nuova emissione, legate all’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 29 ottobre scorso.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 3 dicembre e conclusosi il 17 dicembre 2018, sono stati esercitati 50.580.195 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 171.972.663 nuove azioni, pari a circa l’80,7% del totale, per un controvalore complessivo di 121 milioni di euro.

L’azionista di riferimento Multibrands Italy B.V., società controllata da HAL Holding N.V., ha sottoscritto e versato integralmente la quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale (pari a circa il 41,6%), per 62,4 milioni.

Al termine del periodo di opzione risultano quindi non esercitati 12.079.770 diritti di opzione su 41 milioni di nuove azioni, pari a circa il 19,3% del totale, per 28,9 milioni. I diritti inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo di 0,704 euro, con il rapporto di 17 nuove azioni ogni 5 diritti inoptati acquistati.