Safilo brilla a Piazza Affari dopo conti

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Safilo, che scambia in rialzo del 5,52% in Borsa, dopo aver annunciato ieri risultati positivi per il 3° trimestre dell’anno. La società attiva nel settore degli occhiali da vista griffati ha riportato vendite nette delle attività in continuità per 212,8 milioni di euro, in crescita del 2,2% a cambi correnti (+0,1% a cambi costanti).

La performance trimestrale della top line è stata influenzata dalla prevista diminuzione, a partire dalla seconda parte dell’anno, del business relativo all’accordo di produzione con Kering, mentre i ricavi wholesale hanno registrato una crescita del 5,2% a cambi correnti e del 2,8% a cambi costanti.

Tale risultato è stato determinato da una crescita a doppia cifra dei ricavi nel mercato europeo, nonchè dalla crescita a doppia cifra dei principali canali di vendita dell’area asiatica così come dei principali mercati dell’America Latina. Il business in Nord America ha invece registrato un calo del 7,7% a cambi costanti, dovuto principalmente al progressivo consolidamento di tutte le attività logistiche Nordamericane presso il nuovo magazzino di Denver, uno start-up che ha temporaneamente influenzato la performance del prodotto sportivo Smith.

Safilo ha anche annunciato che intende presentare un nuovo Business Plan l’11 dicembre 2019 nel corso di una presentazione

al mercato finanziario.

Tornando alla performance di Borsa, a livello comparativo e su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Safilo rispetto all’indice.

Tecnicamente, la big dell’occhialeria è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,104 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,03. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 1,178.