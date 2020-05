Safilo, accordo di licenza eyewear con Ports per la Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Brilla in Borsa il titolo Safilo, che passa di mano con un rialzo del 6,66%, dopo l’annuncio di un accordo di licenza decennale con Ports per la Cina Continentale, per il design, la produzione e la distribuzione di occhiali da sole e montature da vista.

L’accordo, valido per la Cina continentale, prevede il diritto di opzione per Safilo di allargare la distribuzione ad altri mercati in base allo

sviluppo della domanda e del potenziale del marchio nella categoria eyewear, così da rafforzare ulteriormente la partnership. La prima collezione a marchio Ports sarà lanciata a gennaio 2021.

L’andamento del produttore di occhiali da sole e da vista nella settimana, rispetto al FTSE Italia All-Share, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

Il quadro tecnico di Safilo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,6922 Euro, mentre al rialzo individua l’area di resistenza a 0,7312. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,6718.