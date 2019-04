Safilo, accordo di joint venture in Corea del Sud

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Safilo ha siglato un accordo di joint venture in Corea del Sud con Parma International, esperto player locale attivo nel settore eyewear e prodotti sportivi, che consentirà lo sviluppo di nuovi canali distributivi unitamente a servizi di marketing e comunicazione digitale.

La joint venture tra Safilo e Parma, il cui 51% sarà detenuto da Safilo, avrà sede a Seoul, Corea del Sud, e distribuirà le collezioni eyewear di molti dei marchi nel portafoglio Safilo, con l’obiettivo di espandere la presenza dell’azienda nel mercato.

“La Corea del Sud riveste per Safilo un’importanza strategica sia per le potenzialità del suo mercato interno, sia per il ruolo che riveste in tutto il mondo come trend setter nel design. In questo mercato siamo impegnati a costruire un business solido, profittevole e di lungo termine” ha commentato Angelo Trocchia, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo. “L’esperienza di Parma International nella distribuzione e la conoscenza del mercato wholesale e retail locali ne fanno un partner ideale per sviluppare la nostra strategia di crescita a lungo termine”.

“Questa partnership è molto importante per noi. Condividiamo con Safilo la visione e l’approccio di business e sono certo che la creazione di questa joint venture consentirà a entrambi di rafforzarci ed accelerare i nel mercato”, ha aggiunto Sangken Park, CEO di Parma International.