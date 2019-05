Safilo, accordo decennale di licenza eyewear con David Beckham

editato in: da

(Teleborsa) – Safilo e l’icona mondiale David Beckham, annunciano un nuovo accordo globale della durata di dieci anni per la licenza omonima di occhiali da sole e da vista. La prima collezione David Beckham eyewear arriverà sul mercato nel gennaio del 2020.

“Safilo ha una lunga storia nella creazione di marchi eyewear di alta qualità. Indosso sempre gli occhiali da sole e sono un accessorio che amo. È importante per me lavorare con un partner che mette al cuore del proprio impegno il design e la craftsmanship di prodotto proprio come faccio io” ha dichiarato David Beckham. “Mi sto davvero divertendo a creare la mia collezione eyewear con il team Safilo, e non vedo l’ora di lanciarla l’anno prossimo”.

“È per me un grande onore dare il benvenuto nel nostro portafoglio a questo brand che porta il nome di uno dei più famosi giocatori di successo nel mondo”, ha dichiarato Angelo Trocchia, Amministratore Delegato di Safilo Group. “Con questa licenza decennale Safilo mira a creare un top brand globale maschile nel segmento premium, complementare agli altri prestigiosi marchi maschili già presenti nel nostro portafoglio. Contiamo di lavorare in sinergia con la straordinaria forza dei follower globali di David per rafforzare ulteriormente la presenza di Safilo anche nell’universo digitale”.