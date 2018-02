Safe Bag, UBI conferma “buy” e alza il target price

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Safe Bag, che tratta in rialzo del 7,10%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la valutazione positiva giunta dagli analisti di UBI Banca che hanno confermato il giudizio “buy” sul titolo e rivedendo al rialzo il target price a 6,44 euro, prezzo che si confronta con i 5,38 euro delle attuali quotazioni.

Comparando l’andamento del titolo con il FTSE Aim Italia, su base settimanale, si nota che Safe Bag mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +1,5%, rispetto a -1,33% del FTSE Aim Italia).

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,263 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,513. Il peggioramento di Safe Bag è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,097.