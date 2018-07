Safe Bag, tutto pronto per sbarco di SosTravel.com sull’AIM: prezzo 5,6 euro

editato in: da

(Teleborsa) – SosTravel.com, controllata di Safe Bag, ha depositato la domanda di ammissione alle negoziazioni su Borsa Italiana – AIM Italia delle azioni ordinarie e dei Warrant.

Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione è stato definito in euro 5,6, corrispondenti ad un Equity Value pre-money pari a 28 milioni di euro.

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 1° agosto 2018.

In sede di collocamento privato la domanda di sottoscrizione è pervenuta da primari investitori istituzionali e privati.

L’operazione prevede un aumento di capitale con collocamento privato di azioni ordinarie a cui sono abbinati dei warrant nel rapporto di 1 warrant per 1 azione a tutti coloro che hanno sottoscritto nell’ambito del collocamento privato e prima della data di avvio delle negoziazioni.

Inoltre è prevista anche una bonus share nel rapporto di 1:10 a coloro che sottoscrivono nell’ambito del collocamento privato prima della data di avvio delle negoziazioni e mantengano le azioni per almeno dodici mesi da tale data.

SosTravel è stata assistita nell’operazione da Banca Finnat Euroamerica in qualità di Nomad e Global Coordinator, dallo Studio GBX in qualità di advisor legale, da Ambromobiliare in qualità di advisor finanziario, da PwC in qualità di advisor strategico e Audirevi in qualità di società di revisione. Nctm Studio Legale ha agito in qualità di advisor legale del Nomad e Global Coordinator.