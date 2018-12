Safe Bag si aggiudica commessa con Aeroporto Salvador de Bahia

editato in: da

(Teleborsa) – Safe Bag ha annunciato che la controllata brasiliana Safe Bag Brasil LTDA ha siglato un accordo della durata di 2 anni per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale di Salvador de Bahia in Brasile. La data di inizio delle attività è prevista per il prossimo 20 dicembre.

L’Aeroporto Internazionale di Salvador de Bahia, con circa 8 milioni di passeggeri nel 2017, in crescita a settembre 2018 del 3,6% rispetto ai 9 mesi del 2017, è il quinto più grande aeroporto di tutto il Brasile e primo per il traffico di passeggeri nel nordest di questo Paese.

“Le recenti privatizzazioni negli aeroporti del Sud America han fatto emergere una volontà generale di rinnovare i servizi offerti con operatori di caratura internazionale capaci di offrire maggiore qualità e soprattutto innovazione – dichiara Alessandro Notari, CEO di Safe Bag – per questi motivi stiamo riscuotendo un crescente interesse proprio in questa parte del mondo dove, nei prossimi anni, contiamo di crescere in maniera considerevole”.

Il titolo Safe Bag, quotata a piazza Affari, mostra oggi un interessante spunto dell’1,77%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,067 e successiva a 4,122. Supporto a 4,012.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)