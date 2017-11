Safe Bag: nasce SOS Travel, fornirà assistenza ai viaggiatori aeroportuali

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Safe Bag ha deliberato la costituzione di una nuova società mediante conferimento di ramo d’azienda, denominata SOS Travel.com, che opererà nel mercato dei servizi di assistenza ai viaggiatori, incorporerà asset già riferibili a Safe Bag (esempio APP Safe Bag24 per l’assistenza nel rintracciamento dei bagagli aeroportuali) ed offrirà a breve una serie di nuovi servizi di assistenza attraverso una piattaforma digitale accessibile sia via dispositivo mobile (APP) sia via web (sito internet).

Più in dettaglio, i suddetti servizi riguarderanno: Real time flight info and relevant information, volto a fornire via SMS, e-mail o tramite APP l’aggiornamento in tempo reale sullo stato dei voli (ritardi, cancellazioni, cambio di gate), previsioni meteo nelle località di destinazione e altre informazioni di questo tipo; Baggage lost & found concierge, servizio di Customer Care operativo h24 per la fornitura di assistenza via SMS, telefono o e-mail per qualsiasi problematica relativa ai voli o ai bagagli. Tale servizio prevede anche l’opzione di stipulare un’assicurazione per la perdita o il danneggiamento dei bagagli; Access to v.i.p. lounge, prevede la possibilità di accedere a sale riservate durante l’attesa dell’imbarco in aeroporto. Avoid custom lines, prevede la possibilità di evitare le code in aeroporto mediante passaggi riservati; Legal assistance, servizio di assistenza legale per le richieste di indennizzo nei casi di ritardo o cancellazione dei voli; Medical & travel insurance, servizio di assicurazione medica che offre assistenza h24, rimpatrio sanitario, rimborso di spese mediche ecc.