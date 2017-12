Safe Bag aprirà 4 punti vendita presso l’aeroporto di Lima

(Teleborsa) – Safe Bag ha vinto la gara per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale “Jorge Chavez” di Lima, Perù.

Il contratto, si legge in un comunicato della società che fornisce servizi di protezione e rintracciamento dei bagagli per i passeggeri aeroportuali, prevede l’inizio delle attività in 4 aeree dove saranno attivati 4 punti vendita a partire da febbraio 2018 e per una durata minima di 5 anni.

Nessun accenno ai termini finanziari della commessa.