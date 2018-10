Safe Bag annuncia nuovi contratti in Russia e Cile

editato in: da

(Teleborsa) – Wrapping Service, controllata di Safe Bag, ha firmato un rinnovo contrattuale della durata di 1 anno per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale Domodedovo di Mosca, Russia.

Lo si legge in una nota nella quale si segnala inoltre che PackandFly Group, altra controllata della società che opera nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha firmato un accordo temporaneo della durata di 1 anno per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale di Puerto Montt, Chile.