Safe Bag acquista 51% Wrapping Service

(Teleborsa) – Safe Bag ha concluso positivamente l’acquisto del 51% della Wrapping Service LLC, la prima delle due principali società del Gruppo PackandFly in corso di acquisizione, in cui confluiranno, comunque, tutte le attività gestite in Russia, consentendo a Safe Bag di beneficiare integralmente delle marginalità prodotte in tutti gli aeroporti russi in cui il Gruppo è presente.

Domani (29 Giugno) a Tallinn si procederà con l’acquisto del 51% della società PackandFly Group OU (società di diritto estone che include tutte le altre attività del Gruppo nel resto del mondo).

Secondo quanto definito negli accordi, Safe Bag beneficerà del diritto agli utili del Gruppo PackandFly dal 1° gennaio 2018.